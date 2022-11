Nipote 17enne uccide la nonna a coltellate dopo una lite, tragedia a Capaccio-Paestum

Dramma a Capaccio-Paestum. Nipote accoltella la nonna a morte al culmine di una violenta lite per futili motivi. E' accaduto, stasera, in via delle Tavernelle, dove la 76enne Ermenegilda Candreva è stata uccisa dalla nipote con un fendente alla schiena.

La tragedia si è consumata poco dopo le 19 in via delle Tavernelle. A confessare il delitto ai carabinieri è stata la stessa ragazza, 17enne, feritasi anch'essa al braccio nella colluttazione. La giovane, dopo aver colpito a morte la nonna, è uscita di casa e si è seduta in strada con gli abiti ancora sporchi di sangue.

La 17enne è stata portata in ospedale, dove è in stato di fermo e piantonata dai militari. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della Compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Fabiola Garello, unitamente ai colleghi della Stazione di Capaccio Scalo. Sul posto anche le ambulanze medicalizzate della Croce Rossa di Piazza Santini e dell'Associazione Napoli Soccorso della postazione di Santa Venere.