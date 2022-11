Roma, Nonna Amneris sventa la truffa telefonica a 96 anni. Il nipote: «Sapevano il mio nome»

«Nonna, sono tuo nipote Fabio, ho bisogno di soldi per un'emergenza sanitaria» aveva detto la voce al telefono. Ma nonna Amneris, 96enne del quartiere Morena (Roma sud), non ci è cascata e ha avvisato subito i familiari sventando la truffa di un uomo che le aveva chiesto ben 4080 euro. L'episodio è accaduto lo scorso 9 novembre: «Siamo stati fortunati» ha detto il nipote Fabio Rufini, 28 anni «Mia nonna ha capito che la voce al telefono non era la mia. Ma il modo in cui hanno agito e il fatto che sapessero il mio nome ci ha fatto preoccupare. Bisogna stare attenti».