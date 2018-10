Forze dell'ordine, il Nocs compie 40 anni: Salvini presente all'evento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festeggia 40 anni ilcon un evento alla, il Centro Polifunzionale dove il nucleo di assalto si addestra ogni giorno. Presenti il Ministro dell'Interno, il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, il Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione, Lamberto Giannini e il Comandante del Nocs, Andrea Mainardi.Per celebrare l'evento, il personale del Nocs si esibisce, eccezionalmente, in spettacolari dimostrazioni pratiche, volte a dimostrare la peculiarità delle attività demandate al nucleo; seguirà una breve esibizione della Banda musicale della Polizia di Stato.La Polizia di Stato, attraverso il Nocs, articolazione della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, forma da sempre personale particolarmente addestrato, anche all'utilizzo di materiali e tecnologie all'avanguardia, per la risoluzione di situazioni operative ad alto rischio, come la liberazione di ostaggi, l'irruzione in ambito urbano ed extraurbano per la cattura di terroristi e criminali e la protezione di alte personalità istituzionali italiane o straniere ad alto rischio