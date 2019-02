Nigeriano aggredisce due sorelle, ne violenta una e le strappa a morsi una falange

PADOVA - Un cittadino nigeriano 25enne, Sunday Agbolia, è stato arrestato dai carabinieri di Padova per violenza sessuale e lesioni gravissime. Dopo aver attirato in casa sua due sorelle, sue connazionali, l'uomo in possesso di regolare permesso di soggiorno e molto conosciuto in paese, perchè spesso chiederebbe l'elemosina davanti a negozi e supermercati, ha aggredito e violentato una delle due donne, e nella colluttazione le ha morso un dito in modo così violento da staccarle una falange. Il fatto è avvenuto ieri, nell'abitazione dell'uomo, a Mestrino. Il giovane aveva attirato le sorelle, residenti nel veronese, entrambe parrucchiere, dicendo che sua moglie aveva bisogno di sistemare i capelli. Ma una volta giunte in casa le due si sono rese conto che non c'era nessuno oltre al 25enne. Con uno stratagemma l'uomo ha attirato nella stanza da letto una delle due donne, di 25 anni, e qui l'ha picchiata, e sottoposta a violenza sessuale. La ragazza ha tentato di liberarsi urlando, e il suo aggressore a questo punto l'ha morsicata ad un dito, provocandole la lesione alla falange.

