Napoli, scontri al corteo contro la Nato e a favore della Palestina: la polizia carica i manifestanti

Lunedì 8 Aprile 2024, 18:39 - Ultimo aggiornamento: 18:40

Scontri oggi pomeriggio a Napoli su via Toledo, all’ingresso di piazza Trieste e Trento. Un corteo, non autorizzato, con una cinquantina di manifestanti circa, è partito dalla chiesa di Sant’Anna del Palazzo ha raggiunto il centro cittadino, venendo respinto da una violenta carica della polizia. «Alle 18 saremo in piazza nei pressi del teatro San Carlo per contestare il concerto della NATO» avevano annunciato i manifestanti in un comunicato. Momenti di alta tensione dopo l'avanzare del corteo con cori e striscioni contro la Nato e a favore della Palestina.

Servizio di Alessio Liberini