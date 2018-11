Padova, muore a 43 anni mentre dorme accanto al compagno

Ultimo aggiornamento: 10:35

La comunità di Arsego è sgomenta per la scomparsa di Viviana Tosato, 43 anni, morta la scorsa notte nella propria abitazione di Cavino. Il cuore della conosciutissima commerciante di frutta e verdura di Arsego ha smesso di battere verso le tre. Al suo fianco il compagno ha subito chiamato i soccorsi. Ieri i famigliari hanno chiesto l’autopsia per conoscere le ragioni della morte della donna. In paese il cordoglio e lo sconcerto è grande.«Da tempo Viviana faceva parte dell’associazione di commercianti Vivi Arsego - conferma il presidente del gruppo Ugo Fassina - e ultimamente si era resa disponibile a raccogliere fondi per organizzare il mercatino di Natale previsto per domenica 25 novembre. Per noi è un fulmine a ciel sereno. Lei era molto conosciuta in paese, ha ereditato l’attività dal padre e conduceva il negozio di frutta e verdura con il fratello. Il primo ad accorgersi che qualcosa di grave era successo è stato il compagno di Viviana - racconta il presidente Fassina - e pensare che dopo qualche minuto i due si sarebbero dovuti alzare per andare a caricare la merce al mercato ortofrutticolo di Padova. Per tutta la nostra comunità il lutto è grande ma, nel suo ricordo, svolgeremo ugualmente il mercatino di Natale che Viviana ha curato con impegno e dedizione a nome di tutti noi».