Muore a 14 anni precipitando per 30 metri dal sentiero Rilke a Trieste: era con la madre

Un ragazzo di 14 anni è morto a Trieste dopo essere sfuggito per un istante al controllo della madre: l'adolescente è precipitato per 30 metri dal sentiero Josef Maria Rilke, passeggiata a picco sul mare dedicata al poeta boemo scomparso nel 1926.



Il ragazzo era con la madre, la quale a un certo punto l'ha perso di vista. Non trovandolo ha chiamato la Polizia che dalla spiaggia di Sistiana (Trieste) ha visto una sagoma sulle rocce della costa. Intervenuti anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino. I soccorritori calatisi dall'alto si sono avvicinati constatando il decesso.



La caduta, dai primi accertamenti, è accidentale. Lo conferma la Polizia. La passeggiata, panoramica e suggestiva sul Golfo di Trieste, collega le località di Sistiana e Duino ( Trieste). Rilke che era stato ospite al Castello di Duino all'inizio del secolo scorso. In passato il sentiero era stato scelto per suicidarsi lanciandosi nel vuoto.

Ultimo aggiornamento: 20:45

