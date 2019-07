Giulia, studentessa di 23 anni, trovata morta in strada: è giallo

Trovata morta sabato a terra in via dello Sport, dietro il palazzetto dello sport di Valdagno, in provincia di Vicenza. A dare l'allarme sono stati i passanti: è giallo sul decesso della 23enne Giulia Pranovi, studentessa valdagnese stroncata da un arresto cardiaco. Il pm e Gianni Pipeschi ha aperto un fascicolo. Fra poche ore sarà eseguita l’autopsia sul corpo della giovane per far chiarezza su una vicenda che presenta molti aspetti oscuri.

Da capire dove aveva trascorso la serata di venerdì e con chi. I carabinieri non escludono alcuna pista.

