Studentessa 21enne uccisa da tre squali alle Bahamas sotto gli occhi dei genitori

Jordan Lidsey stava facendo snorkeling alle Bahamas quando è stata raggiunta e uccisa da tre squali. Il tutto davanti agli occhi impietriti dei genitori. Impotenti, hanno urlato nel tentativo di avvertirla e hanno assistito alla fine della loro figlia. Jordan, di Torrance, in California, era in vacanza con tutta la famiglia. In acqua è stata avvicinata e circondata dai pescecani. Nessuno ha potuto evitare l'attacco. Jordan stava nuotando vicino a Rose Island intorno alle due di ieri.

SHARK ATTACK: Officials in the Bahamas say 21-year-old Jordan Lindsey of Torrance was killed in a shark attack near Rose Island today. 3 sharks involved, right arm severed. Witness took this photo of a tiger shark she says was involved in the attack. @FOXLA

Photo: Jace Holton pic.twitter.com/3yUqXNPLik

— Bill Melugin (@BillFOXLA) 27 giugno 2019