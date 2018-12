Rinviati a giudizio ex sindaco di seregno e altri 11

L'ex sindaco di Seregno Edoardo Mazza e altre undici persone, tra cui l'ex assessore di Regione Lombardia Massimo Ponzoni, l'ex vicesindaco Giacinto Mariani e il costruttore Antonino Lugarà, sono stati rinviati a giudizio dal Gip del Tribunale di Monza con accuse a vario titolo per corruzione, usura, abuso d'ufficio e ricettazione.



L'INCHIESTA

L'inchiesta che li ha portati a processo, coordinata dal pm Salvatore Bellomo, ha provocato il commissariamento del Comune brianzolo, a seguito degli arresti scattati a fine settembre 2017 per un presunto giro di tangenti per operazioni urbanistiche legate a voto di scambio. Il processo prenderà il via l'8 aprile prossimo. Hanno invece optato per il rito abbreviato un ex assessore e l'ex segretario comunale, che compariranno in aula il prossimo 5 febbraio. «A dibattimento dimostreremo l'innocenza sempre sostenuta dall'ex sindaco», il commento dell'avvocato Antonino De Benedetti, difensore di Edoardo Mazza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA