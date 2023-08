Sondrio, escursionista 26enne travolto da un masso sul Monte Legnone: Samuele precipita per oltre 100 metri e muore

Sondrio - Ha 26 anni la vittima dell'incidente in montagna avvenuto questa mattina all'alba sul monte Legnone, in territorio comunale di Piantedo (Sondrio). Era con due compagni sulla Direttissima, uno dei sentieri che portano in vetta, quando un masso si è staccato all'improvviso e lo ha travolto, facendolo precipitare per oltre un centinaio di metri. Immediato l'allarme, la centrale di Areu ha mandato sul posto l'elisoccorso di Como ma il medico ha potuto solo constatare la morte del ragazzo. Gli altri due giovani, illesi, sono stati accompagnati a valle dai tecnici della Stazione di Morbegno. È intervenuto anche il Soccorso alpino Guardia di finanza di Sondrio che ora indaga sulla dinamica dell'incidente, su incarico della Procura di Sondrio.

Morto escursuionista di 26 anni sul Monte Legnone

Si chiamava Samuele Guagnano ed era residente a Modena l'alpinista di 26 anni che in Valtellina all'alba ha perso la vita sul monte Legnone colpito da un masso staccatosi all'improvviso dalle pendici della montagna.

Morto 26enne sul Monte Legnone

Il medico, arrivato sul posto, ha constatato la morte del ragazzo. Gli altri due giovani sono stati accompagnati a valle dai tecnici della Stazione di Morbegno. Sono intervenuti anche il Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza).