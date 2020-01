Milano, operaio muore sepolto dai detriti nel cantiere della metro M4: era a 18 metri di profondità

È morto l' operaio di 42 anni che è rimasto sepolto dai detriti mentre lavorava a 18 metri di profondità nel cantiere della nuova linea 4 della metropolitana di Milano in Piazza Tirana. L'uomo è stato portato in condizioni disperate all'ospedale San Carlo ma è morto subito dopo il ricovero.

L' operaio stava svolgendo delle misurazioni a 18 metri di profondità quando, per cause ancora da accertare, è stato colpito da un blocco di cemento e da altri detriti che sono crollati dalla parete del tunnel di collegamento in cui si trovava. Trasportato in superficie dai suoi colleghi, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 che ha provato a rianimarlo, visto che era già in arresto cardiocircolatorio. Trasportato al San Carlo, è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Ultimo aggiornamento: 09:16

