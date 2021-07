Domenica 4 Luglio 2021, 07:06

Sono state ritrovate senza vita a sud di Milano, in un campo di mais che costeggia la tangenziale Ovest. Sui corpi delle due ragazze scomparse nella campagna di San Donato c'erano segni compatibili con l'investimento da mezzo pesante che però al momento non è stato ritrovato. L'ipotesi è che si tratti di una mietitrebbia. Le ricerche erano scattate venerdì mattina, dopo un sos arrivato al 112. Alle 11,30 circa, una giovane aveva contattato il numero di emergenza dicendo in lingua araba di trovarsi in un campo di mais ai confini con San Donato Milanese insieme a un'amica e che entrambe erano state appena travolte da una mietitrebbia.

Travolte dalla mietitrebbia, la chiamata

La giovane, che non aveva fornito agli operatori le sue generalità, diceva che l'amica era morta, mentre lei era ferita in modo molto grave. Una dinamica che ora è stata confermata dal ritrovamento dei corpi straziati.

IL TELEFONO

Durante le chiamata è caduta la linea: probabilmente il telefono della donna si è scaricato, visto che da quel momento non è più stato raggiungibile dagli operatori che hanno cercato diverse volte di ricontattarlo. Le ricerche sono partite subito dopo la richiesta di aiuto. I carabinieri della compagnia di San Donato hanno utilizzato gli elicotteri del 118 e del 2 Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio e hanno setacciato la zona in aperta campagna dove era stato localizzato il cellulare della giovane.

I carabinieri avevano richiesto alla prefettura di Milano l'attivazione del piano di ricerca di persone scomparse, che vede coinvolti carabinieri, vigili del Fuoco, con alcune unità cinofile, e la Protezione civile. Le giovani sono state identificate: sono due donne di 32 e 28 anni di origini marocchine, i cui familiari sono stati avvisati.

LE INDAGINI

Sul caso indaga la Procura di Lodi, che ha disposto l'autopsia sui cadaveri. «Mentre si indaga per cercare di arrivare a chiarire i contorni della vicenda e per identificare il responsabile, lavoreremo anche - ha spiegato il procuratore capo, Domenico Chiaro - per cercare di capire anche come mai queste due donne si trovassero lì».