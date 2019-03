Milano, paura in metro: brusca frenata sulla linea 2, passeggeri contusi

✅ #M2: la circolazione riprende gradualmente. Considerate maggiori tempi d'attesa e percorrenza. Ci scusiamo per il disagio. https://t.co/c9JMy5nwVO — ATM (@atm_informa) 4 marzo 2019

Secondo quanto appreso dal 118 i viaggiatori soccorsi sono stati un ragazzo e una ragazza di 23 anni, due uomini di 57 e 58 anni e una donna di 62. Nessuno dei pazienti sarebbe grave, il più serio è stato inviato in codice giallo al pronto soccorso. I soccorritori sono intervenuti sulla banchina in direzione di Assago/Abbiategrasso alle 7.45, e secondo quanto riferito dall'Atm, l'azienda dei trasporti cittadina (che ha subito organizzato dei bus sostitutivi) la circolazione è stata interrotta tra M2 Cimiano e M2 Caiazzo, in entrambe le direzioni, fino a circa le 9, quando è ripresa.

Paura nelladi, dove stamani per una bruscaalcunisono rimasti contusi. C'è anche un ferito. L'incidente su un convoglio della Linea 2 della metro, intorno alle 7.45. È accaduto nei pressi della stazione di M1/M2 di Loreto, dove il treno si è fermato per permettere l'arrivo dei soccorsi. Il 118, al momento, ha inviato tre ambulanze e non si hanno notizie di feriti gravi, ma il numero dei contusi non è ancora chiaro. L'orario è uno di quelli considerati di punta per la presenza di lavoratori e studenti.