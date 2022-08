Milano, donna derubata di un orologio Piguet in via Montenapoleone: furto da 20mila euro

Una donna messicana di 47 anni è stata rapinata del suo orologio Audemars Piguet Royal Oaks del valore di circa 20mila euro, poco prima della mezzanotte in pieno centro a Milano in via Montenapoleone, nel quadrilatero della Moda del capoluogo lombardo. Secondo quanto ha denunciato agli agenti della Questura, la donna è stata avvicinata da due uomini che l'hanno strattonata per poi strapparle l'orologio e compiere il furto. Non ha avuto bisogno di assistenza medica.

Ancora un episodio di microcriminalità che probabilmente farà nuovamente discutere e riaccenderà le polemiche sulla sicurezza a Milano. A fronte di questo tema dieci giorni fa erano stati annunciati 125 nuovi carabinieri in città per rafforzare la sicurezza e il controllo del territorio.

