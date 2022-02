Milano, bimbo di 4 anni morto per una peritonite acuta: il giorno prima era stato dimesso dall'ospedale con diagnosi di gastroenterite

Un bimbo di 4 anni è morto a Milano per una peritonite acuta: poche ore prima era stato dimesso dal Policlinico di Milano, dove era stato portato il giorno prima in Pronto soccorso poiché vomitava elamentava dolori all'addome. I fatti risalgono allo scorso novembre: per i medici - una specializzanda che ha visitato il piccolo e il medico che era di turno - si trattava di una gastroenterite, la diagnosi con cui è stato dimesso e riportato a casa.

Ma il giorno dopo le sue condizioni di salute sono peggiorate: il padre e la madre hanno chiamato il 118 ed è stato portato nuovamente in ospedale d'urgenza, dove è morto per una peritonite acuta. Sulla tragedia, che risale allo scorso novembre e di cui si è avuta notizia solo oggi, sta indagando la Procura di Milano che ha iscritto per omicidio colposo la specializzanda che ha visitato il piccolo e il medico specialista che era di turno quella sera.