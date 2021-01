Milano, aveva un arsenale nel garage: scoperto dopo esser stato denunciato per maltrattamenti

Ha denunciato il marito per maltrattamenti, botte e minacce dalla mattina alla sera, e quando i carabinieri di Monza sono arrivati a casa hnno scoperto di più: l'uomo nel garage aveva un arsenale. I militari hanno trovato un fucile a canne mozze, una mitraglietta e due pistole semiautomatiche con silenziatori. Per un cinquantenne di Monza è così scattato l'arresto per possesso illecito di armi. Con le relative munizioni, nel garage c'erano anche due balestre, un giubbotto antiproiettile e un cosciale magnetico, materiali sui quali dovranno essere svolti ulteriori accertamenti. Nell'ambito delle attività per il contrasto delle violenze di genere, i carabinieri del Comando provinciale di Monza hanno anche dato esecuzione a un ordine di carcerazione per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi nei confronti di un cittadino di Seregno (Monza) di 35 anni, condannato a una pena di quasi 4 anni.

