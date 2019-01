Appello della Comunità Ebraica al Governo: fate sbarcare le 49 persone sulla Sea Watch

La Comunità Ebraica di Roma si associa all'appello di chi chiede lo sbarco immediato per i 49 migranti a bordo delle due navi ong attraccate ancora al largo di Malta. «L'immigrazione è un fenomeno complesso che va gestito e affrontato nelle sue diverse implicazioni. Non possiamo però rimanere indifferenti e sottrarci dall’esprimere la nostra preoccupazione in merito a quei migranti che, ormai da troppi giorni, sono in mare in attesa di un porto in cui attraccare. Si salvino prima queste vite e poi si capisca come risolvere il problema. La vita umana è sacra e deve essere anteposta a qualsiasi considerazione politica» ha comunicato in una nota la Comunità Ebraica in merito alla situazione della nave Sea Watch nel Mar Mediterraneo.

