Migranti, Ocean viking accolta a Pozzallo con 104 naufraghi. L'Ue: «Bene Italia, Francia e Germania»

È previsto per le 8 di mercoledì, da quanto si apprende, l'approdo a Pozzallo (Ragusa) della Ocean Viking, con a bordo 104 migranti da 11 giorni in mare in attesa che all'imbarcazione fosse assegnato un porto.

La nave, che a bordo ha anche bambini piccoli, arriverà al porto di Pozzallo «stra stanotte e domani mattina». Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco, Roberto Ammatuna commentando la notizia dell'assegnazione del porto sicuro. «Non conosco l'orario esatto di attracco, ma noi siamo qui ad accoglierla».



Il sindaco non nasconde i dubbi sul tempo trascorso in mare prima dell'ok da parte del Viminale. «Si è aspettato troppo - dice ancora - Non conosco le motivazioni, ma si parla di ricollocazioni internazionali. Mi sembra, comunque, un tempo eccessivo». «Si è parlato di svolta ma deve essere una svolta non solo formale anche sostanziale, non si può tenere una nave per undici giorni ferma in mare. Io stimo molto il ministro dell'Interno Lamorgese, vorrei che fosse chiaro, è un grande tecnico e con la burocrazia del Viminale ho sempre ottimi rapporti, però qualcosa deve essere messo a punto. Chiedo più coinvolgimento del territorio».

IL COMMISSARIO EUROPEO

«Accolgo con favore la soluzione trovata per l'Ocean Viking e ringrazio ancora una volta l'Italia, la Francia e la Germania per aver dimostrato solidarietà. Questo esito positivo non dovrebbe lasciare spazio alle lamentele». Lo scrive su Twitter il commissario europeo alle migrazioni Dimitris Avramopoulos. «Abbiamo bisogno di soluzioni permanenti come discusso al G6 a Monaco di Baviera», aggiunge il commissario.

SALVINI

Ennesima calata di braghe del governo italiano, ennesimo favore a una Ong (stavolta francese, su nave norvegese) che incoraggia gli scafisti a continuare i loro traffici. Dall'inizio del mese a oggi il governo tutto sbarchi, tasse e manette ha fatto registrare 1.854 arrivi di immigrati contro i 1.007 di tutto ottobre 2018, a settembre 2019 ben 2.498 sbarchi contro i 947 di settembre 2018», scrive Matteo Salvini

