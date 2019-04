Meteo, vento e temporali a pasquetta: ecco le previsioni degli esperti

Sarà una Pasquetta complicata secondo i meteorologi. Gli esperti infatti hanno previsto venti forti con intensità fino a burrasca dalla tarda mattinata di domani, lunedì 22 aprile, su Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, soprattutto lungo i settori costieri e tirrenici.



A renderlo noto è la Protezione Civile che ha attivato servizi di pronto intervento per l'emergenza, segnalando che dal pomeriggio si prevede poi il persistere di venti forti o di burrasca sud-orientali su Sicilia e Calabria. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta gialla per rischio temporali sul Lazio, Umbria e Molise.

Il tempo quindi peggiorerà nel corso della giornata, con venti sostenuti di Scirocco. Dal primo pomeriggio precipitazioni su quasi tutto il Centro-Sud, ma anche al Nordovest e sulla Sicilia orientale entro sera. Spazi soleggiati sulla Sardegna e sui monti del Nordest.