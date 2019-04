Meteo, weekend delle Palme col maltempo: pioggia e neve

Meteo avverso per il weekend delle Palme sarà allora caratterizzato da temporali e addirittura neve: secondo il team del sito ilMeteo.it, sabato 13 aprile avremo nella prima parte del giorno una situazione di reiterato maltempo al Sud, fino a Lazio e sud delle Marche. Effetto di una perturbazione che andrà allontanandosi verso Levante: col passare delle ore, tra tardo pomeriggio e sera, il tempo andrà migliorando.

Nel contempo, dall'Europa settentrionale, arriverà di gran carriera un vero e proprio vortice polare, il quale, raggiungerà nel corso della giornata il Nord Ovest, con conseguente nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, dapprima sulla valle d'Aosta, il Piemonte ed in seguito la Liguria. Stante la presenza di aria più fredda, cadranno nevicate sui rilievi alpini fino a quote collinari sul Piemonte. Nevicate possibili sulle Alpi lombarde prossime ai 900 metri. Attenzione ai forti rovesci e nubifragi verso sera su Liguria, ovest Lombardia come a Milano, e su gran parte della fascia prealpina.

Meteo: WEEKEND delle PALME, VORTICE POLARE tra Sabato e Domenica. Più FREDDO, TEMPORALI e NEVE. Ecco DOVEhttps://t.co/bZaKcTKyrt — IL METEO.it (@ilmeteoit) 12 aprile 2019

, direttore e fondatore del sito ilMeteo.it, avvisa chesarà una giornata condizionata da freddo maltempo su molte regioni. Al mattino forti piogge, rovesci e temporali, colpiranno il Nord specie l'area più accidentale. Neve abbondante sulle Alpi intorno a 800-900m sul comparto alpino occidentale, su quello centrale ed orientale invece intorno ai 1000/1200 metri. La neve farà la sua comparsa sull'Appennino settentrionale sopra i 1100-1300m e a quote più alte, invece, su quello centro meridionale.

Nel pomeriggio intense piogge e temporali su tutto il Centro Sud. Farà più freddo specialmente sulle zone centro settentrionali. Più tranquillo il meteo sulla Sardegna e sulla fascia meridionale della Sicilia dove avremo anche alcune belle schiarite. In anteprima il direttore annuncia una settimana santa all'insegna di un tempo più soleggiato, in attesa della nuova perturbazione atlantica pronta a colpire l'Italia tra sabato santo e la domenica di Pasqua.

