Meteo, neve e freddo con il fenomeno "Blizzard". Ma da lunedì arriva un super anticiclone (che durerà 7 giorni)

Giovedì 18 Gennaio 2024, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 11:05

Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni formulate da 3bmeteo, la ricompattazione del vortice polare stratosferico influenzerà la circolazione atmosferica in Europa e Nord America nella prossima settimana. La formazione di un vortice polare compatto porterà a una stretta circolazione del flusso perturbato nord-atlantico, con un ritiro delle saccature fredde dalle latitudini inferiori. Questo favorirà l'ascesa degli anticicloni subtropicali verso nord. In Europa, ci si aspetta un progressivo rafforzamento dell'alta pressione, con un anticiclone che si estenderà dal comparto iberico all'Italia, portando condizioni stabili e miti. Le previsioni probabilistiche indicano la permanenza dell'anticiclone fino al 27/28 gennaio, con una possibilità di flusso più freddo dall'Europa orientale verso il Mediterraneo nei giorni successivi. In sintesi, si prevede un periodo anticiclonico con tempo stabile e mite per almeno una settimana, seguito da una probabile persistenza dell'alta pressione, ma con qualche incertezza verso la fine di gennaio e l'inizio di febbraio.

Previsioni meteo, freddo e poi aumento temperature

Una perturbazione atlantica porta piogge sul versante tirrenico e al Nord-Est, seguita da un cambiamento drastico nel weekend. Attualmente, il tempo è più autunnale che invernale, con temperature anomale per gennaio al Centro-Sud, raggiungendo anche i 23°C a Siracusa. Tuttavia, da venerdì è previsto un affondo polare con aria fredda e nevicate a bassa quota in diverse regioni, causando possibili disagi alla circolazione. Sabato, si prospetta un evento di neve e vento, denominato "blizzard", al Centro-Sud, con quota neve attesa intorno ai 500 metri. Successivamente, si prevede un aumento delle temperature nella nuova settimana, ma si consiglia attenzione fino a sabato a causa delle condizioni meteorologiche mutevoli.