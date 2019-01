Meteo, gelo sull'Italia. Neve sulle spiagge del Salento, a Matera e sul Vesuvio. Asili chiusi a Potenza

Neve sulle spiagge del Salento, a Matera e sul Vesuvio. Panorami mozzafiato ma anche qualche disagio. Italia sottozero per l'ondata di gelo artico che ha colpito l'intera Penisola. Temperature a picco ovunque, disagi sulle strade per il forte vento e il ghiaccio. Allerta della Protezione Civile per nevicate su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, fino al livello del mare, ma anche in Basilicata, Calabria e alcune zone della Sicilia. Forte vento in Valle d'Aosta, gelo in Sardegna. Questa mattina la Basilicata si è svegliata sotto la neve. A causa del maltempo, il sindaco di Potenza, Dario De Luca, ha disposto la chiusura degli asili nido per le giornate di oggi e domani, sabato 5 gennaio. Neve anche a bassa quota in Umbria.

La neve che sta cadendo su gran parte della Puglia è arrivata sino alle località costiere del Salento dove ci sono state nevicate a Porto Cesareo, Castro e Otranto. La zona più colpita è la Grecìa salentina. Ci sono 25 cm di neve a Calimera, mentre Lecce è completamente imbiancata. Alla stazione si sono verificati problemi per i treni in partenza questa mattina: un intercity per Venezia è partito con due ore di ritardo a causa di problemi agli scambi. Le strade in città sono percorribili anche se con difficoltà, mentre alcuni svincoli della tangenziale Lecce sono stati chiusi e il traffico deviato. Inoltre, le Ferrovie del Sud Est hanno fatto sapere che, in seguito al peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle province di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce, per impraticabilità di numerose strade extraurbane è stata sospesa la circolazione degli autobus di Fse.

Anche il Sannio si è svegliato completamente imbiancato e con le temperature sotto lo zero. Durante la notte la neve si è posata anche a bassa quota in tutti i comuni della provincia di Benevento, compreso il capoluogo. Alcuni disagi si sono registrati invece in alcuni comuni della provincia, come ad esempio Castelvenere, dove le strade coperte di neve hanno creato disagi alla circolazione stradale.

Neve e freddo a Salerno e nella zona a Sud. Questa mattina la neve ha imbiancato diversi centri del Vallo di Diano, Tanagro ed Alburni con rallentamenti per la circolazione veicolare. I comuni dove la neve è caduta in maniera copiosa sono Caggiano, Montesano sulla Marcellana, Petina, Sala Consilina, Sanza e Teggiano. Fiocchi anche sulle spiagge del Golfo di Policastro. Neve sui tetti di Salerno ma è soprattutto nelle zone montane che si registrano disagi per la circolazione veicolare. A Caggiano, dalle prime ore del mattino, sono all'opera i volontari della protezione civile Gopi-Anpas con mezzi spazza neve per liberare le strade. Sempre a Caggiano, con l'ausilio, di fuoristrada, sono stati consegnati medicinali a domicilio a persone anziane ed accompagnato alcune persone al centro dialisi dell'ospedale di Polla.

La neve è caduta anche in diverse zone dell'Umbria, non solo sull'Appennino: imbiancate anche Foligno e tutta la zona di Gualdo Tadino e Gubbio. Disagi si sono registrati nella notte e stamani lungo la Flaminia nel Folignate, dove i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4,30 con l'autogru per una cisterna che trasportava acqua che era finita fuori strada. Altro intervento sulle strade interne di Assisi in aiuto di un'auto con a bordo alcune suore dirette ala Basilica di San Francesco. Neve anche sui valichi appenninici dove tuttavia con catene e gomme invernali si transita regolarmente. La polizia stradale non segnala problemi particolari ala viabilità. Le temperature sono scese fino a meno 2 nella notte a Foligno e Terni.



Ultimo aggiornamento: 11:41

