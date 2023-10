Meteo, meglio non fare il cambio di stagione: quando ritornerà il caldo anomalo

Martedì 17 Ottobre 2023, 09:55

Mentre l'autunno fa il suo timido ingresso in molte regioni d'Italia, sembra che il caldo estivo non voglia abbandonarci così facilmente. Tra mercoledì e venerdì, infatti, soprattutto nelle regioni del Sud, si prevede una nuova ondata di caldo anomalo. L'estate sembra decisa a prolungare la sua permanenza, e la colonnina di mercurio potrebbe toccare punte vicine ai 35 gradi, soprattutto venerdì. Questo evento meteorologico insolito fa sì che ci si chieda se sia davvero il momento di fare il cambio di stagione o aspettare ancora un po'. Le previsioni meteo ci avvertono di una settimana piuttosto instabile a metà mese, a causa dell'arrivo di alcune perturbazioni che porteranno piogge e un clima più tipico del periodo autunnale in alcune parti del Paese.

Dopo un calo termico iniziale, che ha coinvolto il Centro-Nord e ha avuto effetti anche sulle regioni meridionali (con l'eccezione della Sicilia dove il caldo anomalo persiste), gli esperti meteo si aspettano giornate caratterizzate dall'arrivo di nuove perturbazioni. Tuttavia, una vasta depressione che si posizionerà sull'Europa occidentale favorirà una nuova risalita di aria calda proveniente dal Nord Africa, proprio tra mercoledì 18 e venerdì 20 ottobre. Questo porterà a un sensibile rialzo termico, con temperature che potranno superare i 30 gradi in alcune regioni. In particolare, i venti meridionali porteranno una massa d'aria calda e di stampo estivo soprattutto nelle regioni del Sud e nelle Isole. Il caldo anomalo potrebbe attenuarsi nel fine settimana, quando una depressione più incisiva potrebbe avanzare da Ovest, portando condizioni meteorologiche instabili e perturbate. Photo Credits: Shutterstock Music: Korben



Leggi anche:-- La profezia del Natale che arriva dal Calendario Maya: nulla di buono. Cosa potrebbe accadere tra il 25 e il 31 Dicembre