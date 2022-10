Mattarella ricorda Enrico Mattei a 60 anni dalla tragica scomparsa

Giovedì 27 Ottobre 2022, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 12:04

«Enrico Mattei moriva sessant'anni fa in un incidente aereo sul quale grava l'ombra di un criminale attentato.

Mattei fu un protagonista della costruzione della Repubblica».

Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del sessantesimo anniversario della morte di Enrico Mattei. «Componente del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà - dice il Capo dello Stato - sfilò a Milano con gli altri comandanti alla testa del corteo che celebrava, il 6 maggio 1945, la liberazione della città dalle forze nazifasciste. Fu uomo delle istituzioni, eletto Deputato al Parlamento dell'Italia democratica.

Mattei mise a disposizione la sua esperienza di dirigente industriale dando impulso alla ricostruzione con una forza e una capacità di leadership che lo hanno reso una personalità simbolo della ripresa produttiva del Paese nel dopoguerra. La sua visione fece del gruppo, che gli era stato affidato per liquidarlo, uno strumento rilevante di progresso del Paese e di definizione di un nuovo assetto nei rapporti internazionali, superando ogni tentazione neo-coloniale e puntando alla pari dignità tra i diversi attori, promuovendo e sostenendo le istanze di liberazione dei popoli. L'Italia e l'Eni divennero così interpreti di un atteggiamento costruttivo di sostegno al processo di decolonizzazione in atto, come nel caso dell'Algeria, per accordi equi nell'interesse reciproco». «L'idea di collaborazione, di cui Enrico Mattei fu portatore sul piano internazionale - conclude Mattarella -, ha recato grandi benefici all'Italia e, al tempo stesso, ha contribuito a consentire ai Paesi produttori di petrolio e gas di sottrarsi alla condizione di minorità in cui si trovavano. La sua azione ha contribuito a porre l'Italia al crocevia dei dialoghi di pace e cooperazione per lo sviluppo. Con coraggio ha proseguito nella sua opera, pur conoscendo bene quali poteri e quali interessi gli erano avversi.Il suo esempio e la sua figura appartengono a pieno titolo alla schiera dei costruttori della Repubblica».