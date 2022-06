Marco Marsilio con la cravatta della Carica dei 101 alla Festa della Repubblica. Le foto della polemica

Alla Festa della Repubblica con la cravatta della “Carica dei 101” ed è subito polemica. È successo a Pescara. Il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio (Fratelli d'Italia) si è presentato alla cerimonia del 2 giugno in piazza Garibaldi in abito grigio e cravatta rossa con l'immagine della “Carica dei 101”, uno degli storici film per bambini della Disney. La foto, pubblicata su Facebook dal collega de Il Messaggero Paolo Mastri è diventata virale ma ha scatenato anche la polemica politica.

L'attacco della sindaca Scoccia

Ad attaccare il governatore abruzzese, con un altro post su Facebook, è il consigliere regionale Marianna Scoccia, sindaco di Prezza (L'Aquila), candidata con l'Udc in seno alla coalizione di centrodestra e poi uscita dalla maggioranza andando con il centrosinistra, non nuova agli attacchi nei confronti di Marsilio, con il quale ha un conto aperto fin dalla campagna elettorale per le elezioni regionali del febbraio del 2019. «Questa mattina tutto avrei voluto fare fuorché un post del genere - scrive - Oggi è 2 giugno, Festa della Repubblica, non carnevale. Anche questi comportamenti rappresentano mancanza di rispetto, alla prossima uscita mi aspetto pantaloni e ciabatte».

L'omaggio a Cartoons on the Bay

Prima ancora che scoppiassero le polemiche, Marsilio si era soffermato con i giornalisti e sorridente aveva spiegato il motivo per il quale avesse scelto quella cravatta: «L'ho messa perché c'è la inaugurazione del festival Cartoons on the Bay e la indosso in onore di questo evento».