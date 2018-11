Marescialla trovata morta in casa, non fu suicidio: il marito poliziotto accusato di omicidio

Ultimo aggiornamento: 15:14

La Procura di Siracusa ha emesso un avviso di conclusioni indagini per omicidio volontario nei confronti diin servizio alla Questura di Siracusa. L’agente è, sottufficiale dei carabinieri trovata morta la notte del 28 febbraio 2017 nella loro casa. Dalla sua pistola d’ordinanza erano partiti due colpi, quello mortale alla testa.Inizialmente gli inquirenti avevano ipotizzato l’istigazione al suicidio e poi l’omicidio colposo: la vittima, al termine di una lite con il marito, avrebbe tentato il suicidio e l’uomo sarebbe intervenuto per evitarlo. Ma la perizia del medico legale della Procura avrebbe ricostruito uno scenario diverso, che attribuisce una precisa responsabilità a Ferrari. L'uomo, al momento, è rimasto in servizio presso la Questura di Siracusa.