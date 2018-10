Mancini a Genova: «È impressionante, sul ponte ci sono passato molte volte»

Il ct della Nazionale Roberto Mancini è stato oggi in visita a Genova.

«È davvero pazzesco quello che è successo. Ho vissuto a Genova 15 anni e molte volte sono passato su questo ponte. Vederlo in tv fa impressione, ma dal vero fa un effetto diverso, è ancora più impressionante. Per me è stato un momento di fortissima emozione», ha detto il ct degli azzurri dopo la visita della nazionale al luogo della tragedia del ponte Morandi, tenendo in mano la maglia con su la scritta "Azzurri con Genova nel cuore".

Pochi minuti dopo le 17 i giocatori della Nazionale sono giunti nei pressi del ponte Morandi dove il 14 agosto è avvenuta la tragedia in cui sono morte 43 persone, e lì hanno desposto una corona di fiori, a poca distanza da un'altra corona di fiori deposta nel primo pomeriggio dalla squadra Ucraina.

Il pullman della Nazionale si è fermato a circa 300 metri dal luogo della tragedia e gli azzurri hanno proseguito a piedi. La squadra si è raccolta in silenzio per qualche istante in memoria delle vittime. Davanti alla delegazione l'ex portiere del Genoa, Perin e l'attaccante della Sampdoria Caprari. I giocatori azzurri si sono intrattenuti per circa un quarto d'ora nei pressi del ponte Morandi. Alle 17.25 la nazionale è risalita sul pullman per dirigersi allo stadio Marassi dove domani alle 20.45 l'Italia affronterà l'Ucraina.

