Bologna, donna assume cocaina prima di allattare: malore per la figlia di tre mesi

A Bologna una giovane mamma ha assunto cocaina prima di allattare la figlia di tre mesi. La piccola ha avuto subito un malore e la donna ha dovuto chiamare l'ambulanza per far portare la bimba in ospedale. Ma prima che i medici potessero visitare la noenata, sia la mamma che la figlia erano scomparse nel nulla. Solo grazie all'intervento della polizia s'è riuscito a rintracciarle a riportare urgentemente la piccola ai medici. La bimba, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze, ma solo una lieve intossicazione. Come riporta La Repubblica, tutto è successo ieri pomeriggio e ora la situazione è stata segnalata ai servizi sociali.

Per ora, non ci sono alcuni procedimenti penali a carico dei due genitori, una donna bolognese di 24 anni e un ragazzo marocchino di 29, anche se quest'ultimo ha alle spalle qualche piccolo precedente. Dopo aver rintracciato la madre con la bimba ed essersi assicurati che un'ambulanza le riportasse all'ospedale Sant'Orsola, i poliziotti hanno anche perquisito l'abitazione dei due genitori, ma non sono state trovate tracce di stupefacenti. I medici hanno deciso di ricoverare per 24 ore la bambina e monitorarla, dopodiché verrà dimessa.

