Maltempo, nuova allerta arancione in Liguria da questa notte a domani pomeriggio

Torna il maltempo da questa sera sulla Liguria e l'Arpal emana una nuova allerta Arancione, di media gravità, per temporali e piogge diffuse. Dopo la pausa di queste ore, «sulla Liguria si affaccia un nuovo severo passaggio perturbato» spiega Arpal. L'allerta Arancione scatta a mezzanotte e dura fino a domani pomeriggio, tra le 15 e le 18, con variazioni orarie nelle diverse province.

Il quadro meteo indicato da Arpal Liguria spiega che è in atto già oggi un «progressivo peggioramento dello scenario meteorologico con rovesci di intensità moderata o localmente forte in estensione da Ponente al centro della regione in serata» con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali e rii. Sono possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti sono attesi da Nord Est con rinforzi fino 50-60km/h e raffiche sui crinali.

Domani, giovedì, Arpal indica il «passaggio di una potente perturbazione» che porterà «condizioni di severo maltempo». «Segnaliamo fin dalle prime ore della notte temporali forti anche organizzati che interesseranno diffusamente la Liguria estendendosi da Ponente alle zone di Levante - dice una nota -, possibili locali fenomeni forti anche nel pomeriggio e quantitativi cumulati di pioggia elevati su tutte le zone. Mare molto mosso o localmente agitato a Ponente, venti rafficati e forti 50-60 km/h da Nord a Ponente, da Sud-Est sul centro, di burrasca 60-70km/h da Sud-Est sul Levante. Venerdì è atteso un miglioramento con »precipitazioni residue di debole intensità in esaurimento nelle prime ore della notte«.

