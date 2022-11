Maltempo Italia oggi, bomba d'acqua in Cilento: strade allagate e studenti intrappolati nelle scuole

Il maltempo sferza l'Italia oggi. Strade come fiumi in Cilento, con le auto coperte per metà dal fango e studenti in ostaggio all'interno delle scuole in attesa che il livello dell'acqua scenda. Questo lo scenario stamattina ad Agropoli (Salerno), uno dei comuni maggiormente colpiti.

Nelle immagini postate su Facebook dalla consigliera d'opposizione Elvira Serra, si vede la stessa che si rivolge ai ragazzi di una scuola di ragioneria delle vicinanze - bloccati nelle loro aule ai piani alti - per tranquillizzarli. «I ragazzi della Ragioneria - dice la consigliera che di professione fa il medico - sventolano fazzoletti bianchi mentre l'acqua continua a defluire attorno al Liceo e ha invaso tutto».

Nel video si vede anche una palestra all'aperto completamente invasa dall'acqua. «Questa - prosegue la dottoressa nel video postato sui social - è una zona ricca di scuole». «In estate - ha aggiunto la consigliera Serra raggiunta al telefono - non è stata fatta la pulizia dell'alveo del fiume con la conseguenza che tutti i detriti ora vengono a valle. C'è stata una inadempienza da parte di chi doveva provvedere alla pulizia».

Alluvione ad Agropoli(SA) stamani. Le forti piogge hanno trasformato le vie in fiumi di fango che hanno trascinato tutto pure le auto.

Al momento non risultano persone coinvolte.



L'allerta

Ancora maltempo domani al Sud, specie in Calabria e in Sicilia, con precipitazioni a tratti intense soprattutto sui versanti tirrenici, oltre ad una intensificazione della ventilazione. Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile. Dal mattino persisteranno dunque temporali sulla Calabria, specie sui settori tirrenici, in estensione alla Sicilia, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalla tarda mattinata di domani si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sicilia, in estensione alla Calabria centro-meridionale. Valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Campania e sul settore occidentale del Molise. Valutata, inoltre, allerta gialla in Umbria, Marche, Abruzzo, Sicilia, Calabria, sul settore adriatico meridionale dell'Emilia-Romagna, sul Lazio meridionale, sul settore occidentale della Basilicata e sui restanti territori di Campania e Molise.

🔔🟠 #allertaARANCIONE, domenica #20novembre, in Campania e in Molise

🔔🟡 #allertaGIALLA in dieci regioni

⛈💨 Temporali e venti fino a burrasca in Calabria e in Sicilia

Leggi l’avviso meteo del #19novembre 👉 https://t.co/EMqBBBoYFF#protezionecivile pic.twitter.com/Jy1RKtmt21 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 19, 2022

Le previsioni per i prossimi giorni

Per domani al nord sono previsti venti settentrionali e cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima invernale al mattino con valori vicini allo zero a ovest. Centro: Venti di Maestrale moderati o forti e cielo parzialmente nuvoloso sulle adriatiche e sereno sul resto delle regioni. Temperature in calo. Sud: Una perturbazione interessa le regioni con Rovesci e temporali su gran parte delle regioni, più diffusi e insistenti nel pomeriggio.

Lunedì al nord mattinata soleggiata, poi con il passare delle ore inizierà a peggiorare via via più diffusamente e intensamente a partire da Ovest. Centro: Avremo condizioni di bel tempo fino a sera, poi comincerà a peggiorare diffusamente a partire dalla Sardegna. Venti di Maestrale. Sud: Al mattino ci saranno rovesci sulle coste tirreniche e sul Salento, dopo di che tornerà il bel tempo su tutte le regioni. Venti forti.

Martedì al Nord una perturbazione violenta si abbatte sulle nostre regioni con piogge battenti, venti forti e nevicate sulle Alpi anche sotto i 1000m. Centro: Un ciclone piomba sulle nostre regioni generando una fortissima fase di maltempo su gran parte dei settori. Venti di Burrasca. Sud: Una perturbazione colpisce le regioni con nubifragi in Campania, piogge in Basilicata, temporali in Calabria e Sicilia. Venti di burrasca.