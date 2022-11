Roma, bomba d'acqua nella Capitale: traffico in tilt, ecco le zone colpite dal maltempo

Torna la pioggia a Roma. Sin dalle prime ore del mattino del 18 novembre si registrano piogge moderate in quasi tutti i quartieri della Capitale, soprattutto al centro e quadrante est. Al momento non si segnalano allagamenti né particolari disagi. Traffico in tilt sul Gra, sulla Tangenziale

Maltempo nel centro e Colli Aniene, a Ostia c'è il sole

Le precipitazioni più intense si sono registrate nella zona del centro (Piazza Venezia) e nord (Colle Salario) mentre si registra una pioggia moderata ma continua nell'area est, da Colli Aniene a Villa Gordiani.

Perturbazione in arrivo dal Tirreno

Da questa mattina una veloce perturbazione è transitata da ovest verso la nostra penisola causando ancora rovesci sparsi sull'Italia centrale (zone interne). Sulla fascia tirrenica ci sono invece ampie schiarite. Temperature ancora miti, 19 gradi previsti sulla capitale.

