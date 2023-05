Maltempo Emilia Romagna, i vigili del fuoco: «Il nostro elicottero Drago nella notte ha salvato due bambine molto piccole»

Mercoledì 17 Maggio 2023, 18:02

Luca Cari, responsabile nazionale della comunicazione dei vigili del fuoco racconta: «La situazione è drammatica, abbiamo sorvolato le aree colpite dal maltempo e parliamo di una superficie molto estesa. La zona più devastata è quella del Forlivese. Proprio qui, in particolare a Castrocaro, il nostro elicottero Drago nella notte ha salvato due bambine molto piccole. Allerta rossa continua, ecco cosa fare per mettersi in sicurezza »