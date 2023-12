Maltempo, allerta arancione in Toscana e Liguria

Venerdì 1 Dicembre 2023, 07:52

La perturbazione atlantica ha portato ieri nel tardo pomeriggio temporali sulla Liguria, specie sul settore di Levante, la Toscana, specie nel nord della regione e l'Emilia-Romagna. Previsti inoltre rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per oggi 1 dicembre allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Liguria di Levante e sulla Toscana settentrionale. Allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.

Neve nel Nord Italia

Prime fitte nevicate sulle Alpi in Italia. In Trentino la neve è caduta per tutta la mattinata di ieri anche a quote basse, nei fondovalle, attenuandosi nel pomeriggio. La quota neve si è mantenuta bassa per tutta la mattina con nevischio fino a pomeriggio inoltrato e accumuli di neve anche sotto i 400 metri. Le temperature sono in leggero aumento, anche in quota. Anche in Valtellina e Valchiavenna, sulle Alpi centrali, da ieri mattina, è tornata la neve a basse quote. Le precipitazioni nevose sul fondovalle non hanno creato particolari problemi. Più fitte le nevicate, invece, alle quote superiori ai 600-700 metri e nelle località turistiche alpine.