Luca Re Sartù, morto a 24 anni al rientro in Italia dopo il raduno del Papa: la febbre in Portogallo, poi il crollo. «Ipotesi stafilococco» Al rientro, la febbre non accennava a passare e quindi è stato ricoverato all'ospedale di Castellanza e, quando si è aggravato, a Monza dove ieri è deceduto