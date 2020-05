Coronavirus bollettino Lombardia, rallentano i contagi (più 148) e i morti sono 34

In Lombardia nelle ultime 24 ore ci sono stati 34 morti di Covid-19, secondo il bollettino del 25 maggio. Ieri non si era registrato alcun decesso per la mancata trasmissione dei dati dalla rete ospedaliera e dalle anagrafi dei Comuni. Sale così a 15.874 il totale delle vittime di coronavirus nella regione più colpita.

I nuovi casi sono 148, per un totale di 87.258. Ieri erano stati 285. Rallentano ancora i contagi e scendono decisamente i ricoveri. Ma a differenza del dato diffuso nella serata di domenica tornano a esserci 34 decessi. Gli attuali positivi sono 25.215, in calo di 399 (-16 ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono complessivamente 3721, in calo di 296 (-9 ieri) mentre i pazienti in terapia intensiva scendono di 1 unità a 196 (-2 ieri). Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi è del 2,6% (2,5% ieri). I guariti dimessi aumentano di 513 unità a 46169 dai +301 di ieri.

I nuovi casi in provincia di Milano sono stati 46, di cui 27 nel capoluogo, portando il totale a 22726 (9624 nella sola Milano). L'incremento maggiore si è avuto nella provincia di Bergamo con 48 casi che porta il totale a 12954. Incremento di 21 unità nella provincia di Monza e Brianza(5460 il totale) e di 10 a Sondrio (1426). Aumenti a una cifra per Brescia (+3 a 14479), Como (+3), Cremona (+5), Lecco (+4), Lodi (+3), Pavia (+4) e Varese (+5). Nessun nuovo caso a Mantova.

