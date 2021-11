Domenica 7 Novembre 2021, 17:10

In Austria in una settimana i contagi da Covid 19 sono aumentati del 60% superando la quota di 9.000 casi giornalieri su una popolazione inferiore ai 9 milioni di abitanti. Per avere un termine di paragone in Italia su 59 milioni di persone i casi sono inferiori ai 7.000 al giorno.

Il governo di Vienna è stato costretto a prendere misure drastiche che partiranno domani 8 novembre. In sintesi dll'9 novembre i non vaccinati non solo non potranno più sciare ma non potranno più entrare nemmeno in un bar e in un ristorante (nemmeno se all’aperto), in cinema, teatri, parrucchieri e saloni di bellezza, non potranno più soggiornare negli alberghi, e neppure partecipare ad eventi di qualsiasi genere con più di 25 persone o usare gli impianti sciistici di risalita.

I vaccini in Austria e le nuove regole

Le misure hanno fatto impennare le vaccinazioni austriache. Ieri a Salisburgo, seconda città del Paese, sono state effettuate 1.400 somministrazioni contro le appena 2.000 dell'intera settimana precedente. L’Austria del resto è uno dei paesi dell’Europa occidentale con il più basso tasso di vaccinazione, intorno al 64 per cento della popolazione contro il 76% dell'Italia e il 79% della Spagna.

Tra le altre nuove regole annunciate da Vienna c’è l’obbligo di indossare mascherine Ffp2 in alcuni luoghi pubblici (biblioteche, musei, negozi, centri commerciali, metropolitane e autobus) e un accorciamento della durata del Green Pass, la cui validità passerà a nove mesi con l’intento di convincere più persone a fare la terza dose di vaccino. E' infine confermato il Green pass obbligatorio per andare a lavorare.

In Italia è una soluzione?

La soluzione austriaca è adottabile in Italia? La risposta degli addetti ai lavori è chiara: no, almeno per ora. Intanto perché la pandemia in Italia è molto meno grave che in Austria e i nostri ospedali hanno solo il 4% di letti di terapia intensiva occupati. Poi perché la percentuale di vaccinati da noi è relativamente alta e l'Italia ha adottato da tempo una politica severa sul Green pass al contrario dei paesi del Nord Europa che lo stanno "scoprendo" solo nelle ultime settimane. È chiaro che se la circolazione del virus dovesse cambiare velocità anche in Italia le cose potrebbero cambiare.