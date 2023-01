Lite in famiglia finisce in tragedia nel Modenese: uomo trovato impiccato, moglie e suocero feriti gravemente

Un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita, impiccato, in un appartamento in via Marconi, nel modenese. All'interno della stessa abitazione anche la moglie e il suocero della vittima, entrambi feriti. È successo alle 12,30 di oggi. Sul posto per accertare la dinamica i carabinieri della compagnia di Carpi e i militari del Nucleo Investigativo impegnati nei rilievi.

Questo lo scenario che i carabinieri si sono trovati di fronte a Soliera, nel Modenese, quando sono intervenuti, in via Marconi, per una lite in famiglia. Ancora poco chiara la dinamica che avrebbe portato alla morte dell'uomo. Potrebbe averli feriti, per un movente ancora tutto da chiarire, per poi impiccarsi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con tre mezzi.

