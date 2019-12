Liliana Segre, folla alla marcia contro l'odio: 600 sindaci a Milano «siamo noi la sua scorta»

​Liliana Segre, folla alla marcia a Milano con in testa 600 sindaci: «Siamo noi la sua scorta». Ha preso il via a Milano la manifestazione contro l'odio, organizzata dai sindaci di Milano e di Pesaro, Giuseppe Sala e Matteo Ricci, in sostegno alla senatrice a vita.

Liliana Segre: «Dopo la morte dell'amico Piero Terracina mi sento ancora più sola»

Segre e Casellati visitano il Memoriale della Shoah di Milano, le immagini



In piazza dei Mercanti sono partiti a piedi con dietro uno striscione che recita «l'odio non ha futuro» circa 600 tra sindaci e amministratori con la fascia tricolore dei mille che hanno pubblicamente aderito all'iniziativa che sono arrivati da tutta Italia.



Insieme a centinaia di sindaci da tutta Italia, a Liliana Segre e a tantissimi cittadini milanesi per ribadire che #lodiononhafuturo pic.twitter.com/4O4sFcKtSu — Beppe Sala (@BeppeSala) 10 dicembre 2019

In testa ci sono tra gli altri Sala, Ricci insieme al primo cittadino di Bari, Antonio De Caro, di Torino, Chiara Appendino, di Bergamo, Giorgio Gori, di Palermo, Leoluca Orlando, di Bologna, Virginio Merola e anche il sindaco leghista di Chiuduno, Stefano Locatelli.

La senatrice a vita Liliana Segre ha stretto la mano al sindaco di Milano Giuseppe Sala in rappresentanza dei primi cittadini, circa 600 quelli che hanno aderito, presenti alla marcia contro l'odio organizzata all'indomani delle minacce rivolte alla senatrice.

I sindaci da piazza Mercanti sono arrivati in Galleria dove la Segre li ha attesi circondata dalla scorta e da decine di cittadini. 'Liliana' è il grido che si è alzato più volte insieme a lunghi applausi. Poi, in piazza Scala la senatrice a vita Segre ha parlato dal palco.

Segre: «Questa sera non c'è indifferenza, cancelliamo la parola odio». «C'è una grande musica in questa piazza, il tempio della musica oggi è all'aperto. Siamo qui per parlare di amore e non di odio. Lasciamo l'odio agli anonimi della tastiera». Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre a Milano, al termine della marcia dei sindaci 'L'odio non ha futuro'. «Stasera non c'è indifferenza, ma c'è un'atmosfera di festa, cancelliamo tutti le parole odio e indifferenza e abbracciamoci in una catena umana che trovi empatia e amore nel profondo del nostro essere».

Segre ai sindaci: «Il vostro impegno decisivo per la memoria». «Voi avete una missione difficile e apprezzo tantissimo che per qualche ora abbiate voluto lasciare i vostri compiti per questa occasione. Il vostro impegno può essere decisivo per la trasmissione delle memoria». Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre rivolgendosi dal palco di piazza Scala a Milano, ai 600 sindaci in fascia tricolore.

Sala: «Pronti a tornare in piazza se clima non cambia». «Mandiamo un messaggio ai fomentatori di odio: avete visto stasera la mobilitazione di sindaci e cittadini e siamo pronti a tornare in piazza se questo clima di odio non cambierà». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal palco della manifestazione 'L'odio non fa futuro' in sostegno alla senatrice a vita Liliana Segre. «Abbiamo deciso di non parlare, il nostro è un gesto perché parla la persona che più di ogni altro ha sperimentato cosa è l'odio», ha concluso.



Ultimo aggiornamento: 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA