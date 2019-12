Addio a Piero Terracina, tra ultimi ebrei romani sopravvissuti ad Auschwitz

Addio a Piero Terracina . «La Comunità Ebraica di Roma piange la scomparsa di un baluardo della Memoria. Piero Terracina, 91 anni, ha rappresentato il coraggio di voler ricordare, superando il dolore della sua famiglia sterminata e di quanto visto e subito nell'inferno di Auschwitz, affinché tutti conoscessero l'orrore dei campi di sterminio nazisti. Oggi piangiamo un grande uomo e il nostro dolore dovrà trasformarsi in forza di volontà per non permettere ai negazionisti di far risorgere l'odio antisemita». Lo comunica in una nota Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma.Piero Terracina, quindicenne, scampò al rastrellamento del ghetto, ma venne arrestato insieme alla famiglia il 7 aprile 1944 per essere poi deportato ad Auschwitz dove morirono tutti i suoi familiari.