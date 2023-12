Lamborghini, accordo sulla settimana corta: orari ridotti e salario aumentato

Martedì 5 Dicembre 2023, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 11:34

Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre è stato firmato un accordo tra rsu, Fiom, Fim e Automobili Lamborghini per il contratto integrativo aziendale, dopo un anno di trattative. L'accordo, che sarà sottoposto a referendum tra i lavoratori, prevede una settimana corta con riduzione dell'orario di lavoro, aumento del salario annuale, 500 nuove assunzioni, miglioramenti sugli appalti continuativi, consolidamento dei diritti e tutela delle differenze. La riduzione dell'orario di lavoro varia in base al tipo di mansione, con premi di risultato fino a 4.000 euro e incrementi di varie indennità legate alla produzione. La somma totale annuale per i dipendenti Lamborghini, oltre al contratto nazionale, aumenterà da 13.500 euro a circa 16.000 euro. L'accordo include anche misure per migliorare le condizioni dei lavoratori in appalto, permessi retribuiti per genitori adottivi, aumento del contributo aziendale per il congedo parentale e formazione obbligatoria contro la violenza di genere.