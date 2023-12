Martedì 5 Dicembre 2023, 08:36

Essilor-Luxottica ha aperto alla sperimentazione per gli operai, come anche Intesa Sanpaolo Vita. Lamborghini ci sta pensando, mentre per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro si aprono sempre più tavoli negoziali che chiedono una rimodulazione dell’orario di lavoro