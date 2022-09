Quattro morti nel jet executive fuori rotta che ha fatto alzare caccia spagnoli, francesi, tedeschi e danesi prima di precipitare nel mar Baltico. Il tracciato

Quattro morti e un pandemonio nei cieli europei dopo che un jet executive è restato di fatto senza controllo per migliaia di chilometri mettendo in allarme i caccia di Spagna, Francia, Germania e Danimarca.

Il Cessna 5511 era decollato nel primo pomeriggio da Jerez in Spagna diretta a Colonia. Poco dopo la partenza il pilota ha segnalato problemi di pressurizzazione alla carlinga: il contatto si è interrotto poco dopo l'uscita dai cieli spagnoli.

Dal sito flightaware.com

Aerei da combattimento spagnoli e francesi si erano intanto alzati in scramble (decollo rapido) per verificare la situazione nell'aereo privato ma i piloti non sono stati in grado di identificare le persone nella cabina di pilotaggio. A bordo, però, secondo le informazioni del quotidiani Bild, c'erano un pilota, una donna, un uomo e la figlia. Alla base aerea di Rostock, almeno un caccia Eurofighter è decollato per accompagnare il Cessna e scoprire cosa stava succedendo. Un caccia da combattimento danese F16 successivamente ha accompagnato il jet fino allo schianto al largo della Lettonia intorno alle 19.45. La guardia costiera svedese ha inviato aerei di soccorso, barche e un elicottero sul luogo dell'incidente.