Incidente in moto in Germania, morti due giovani italiani: il dramma di Giuseppe e Sharon

Incidente in moto in Germania, morti due giovani italiani emigrati. Erano zio e nipote, Giuseppe Piscopo e Sharon Delle Cave, rispettivamente 30 e 21 anni: sono morti in un tragico incidente stradale in Germania, dove Giuseppe viveva, emigrato dal napoletano, e dove Sharon era andata a trovarlo. Emigrata anche lei ma in Irlanda, dove lavorava in un locale a Dublino.

Il tragico schianto è avvenuto in moto vicino a Stoccarda: Piscopo lavorava in una pizzeria italiana nel Baden-Wurttemberg, e aveva ricevuto la visita di Sharon per una breve vacanza. Avevano lasciato il loro paese da qualche tempo, per cercare un futuro migliore: centinaia i messaggi sui social per due giovani in gamba e lavoratori.

La notizia si è diffusa rapidamente infatti proprio tramite i social: un loro amico, Gennaro, ha scritto una dedica per i due ragazzi scomparsi. «Un tragico incidente si è portato via due angeli, riposate in pace, vi voglio bene, non si può morire a questa età», le sue parole.



