Isabella Noventa, trovate ossa su una spiaggia: potrebbero essere quella della donna

Un femore e una mandibola portati a riva dalle onde del mare potrebbero mettere fine al mistero che circonda la sparizione di Isabella Noventa, la segreteria di Albignasego uccisa, secondo l'accusa, dal ballerino Freddy Sorgato e dalla sorella Debora, con la complicità di Manuela Cacco. Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi sulla spiaggia di Albarella (Rovigo) e ora su quei resti la Procura di Padova vuole che vengano fatti accertamenti da parte del medico legale Lorenzo Marinelli per capire se si tratti di frammenti ossei umani e se, grazie al dna, possano appartenere alla donna scomparsa a 55 anni nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016.

LEGGI ANCHE Pomeriggio 5, lettera choc di Freddy Sorgato: «Isabella Noventa è viva, è scappata per i debiti»

Di quell'omicidio è reo confesso Freddy Sorgato, fidanzato della donna, che aveva riferito agli investigatori di aver messo il cadavere in un sacco dell'immondizia riempito poi di sassi per impedire che riaffiorasse. Involucro gettato nelle acque del Brenta poco lontano da casa sua, a Noventa Padovana.

L'omicidio di Isabella Noventa, secondo Freddy, sarebbe avvenuto per errore durante un rapporto sessuale estremo, ma le indagini hanno accertato che sia lui che la sorella avrebbero organizzato l'assassinio della donna pianificandolo nei minimi particolari, mossi da gelosia e risentimento nei suoi confronti. Gli stessi sentimenti attribuiti alla tabaccaia Manuela Cacco, amante del ballerino, che si sarebbe prestata a indossare i vestiti di Isabella davanti alle telecamere per dimostrare la presenza della donna in centro a Padova all'ora del delitto.

Delitto Noventa, i fratelli Sorgato intercettati in carcere: «Non riusciranno mai a trovare il corpo»



Nonostante l'assenza del cadavere, il 9 ottobre 2018 la Corte d'Assise d'appello ha confermato la condanna di primo grado per omicidio: 30 anni a Freddy e Debora Sorgato, 16 anni e 10 mesi a Manuela Cacco. Nel tentativo di ritrovare il cadavere di Isabella nelle acque del Brenta era morto il 20 febbraio 2016 l'ispettore della Polizia Rosario Sanarico in servizio presso il Centro Nautico e Sommozzatori della Spezia, rimasto bloccato nella chiusa nei pressi di Stra che stava perlustrando alla ricerca del cadavere. L'ipotesi che i resti recuperati ad Albarella possano essere quelli di Isabella viene ritenuta verosimile: seguendo il percorso del fiume è plausibile che il cadavere sia stato portato in mare e che poi i resti delle ossa siano ritornati a riva spinti dal moto delle onde.​

Ultimo aggiornamento: 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA