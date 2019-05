Pomeriggio 5, lettera choc di Freddy Sorgato: «Isabella Noventa è viva, è scappata per i debiti»

​«Isabella Noventa è viva», è la dichiarazione choc di Freddy Sorgato, l'uomo accusato della sua morte. A Pomeriggio 5 parla il giornalista del Gazzettino spiegando che la redazione ha ricevuto una lettera dell'uomo dal carcere. «Isabella è viva, se n'è andata di sua volontà», si legge nella missiva. Sorgato è stato condannato in appello a 30 anni per l'omicidio della segretaria padovana. Stessa pena per la sorella Debora e 16 anni alla tabaccaia Manuela Cacco.

L'ex fidanzato della 54enne scomparsa tre anni fa ha scritto tutto a stampatello mentre aspetta di arrivare in Cassazione. Il corpo di Isabella, scomparsa tra il 15 e il 16 gennaio del 2016, non è mai stato trovato. E il motivo lo spiega Sorgato: «In realtà lei non è morta, è viva ed è scappata da qualche parte per sfuggire ai tanti debiti contratti dalla sua famiglia».

Ci si chiede perché non abbia rilasciato questa confessione pur continuando a proclamarsi innocente. Nel frattempo la sua villa di Noventa Padovana è all'asta e il denaro della vendita andrà alla famiglia di Isabella. Il ballerino l'aveva comprata con i proventi della vendita illecita di gasolio. La casa gli era costata 370mila euro. Su di lui non si è soffermata anche la magistratura penale, ma anche quella tributaria.Negli anni Sorgato avrebbe fatto girare un milione di euro quasi tutto in nero, comprando case, macchine di lusso.

