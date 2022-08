Incidente sul Garda, torna libero Patrick Kassen, il turista tedesco che travolse una coppia con il motoscago. Il padre di una delle vittime: «Non perdono»

Patrick Kassen, è un uomo libero. Il turista tedesco che insieme al connazionale Christian Teismann, il 19 giugno 2021, sul Lago di Garda, travolse con il suo motoscafo "Riva", il gozzo su cui si trovavano Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, entrambi rimasti uccisi in nell'incidente. L'uomo non è più ai domiciliari, come scrive Brescia oggì. Kassen lo scorso 21 marzo era stato condannato a quattro anni e sei mesi, il suo connazionale a due anni e undici mesi. Ora Kassen non può accedere alle tre province del Garda: Brescia, Trento, Verona, ma dal 18 luglio non è più ai domiciliari.

Il padre di Umberto: «Non riesco a perdonarlo»

«Non mi cambia nulla sapere se è ai domiciliari o libero. Davanti alla morte di un figlio non c'è condanna che tenga. Non riesco comunque a perdonare. Io sono morto dentro». E' il commento di Enzo Garzarella, il padre di Umberto. Patrick Kassen e Christian Teismann erano stati condannati in primo grado per omicidio colposo. Dopo 13 mesi agli arresti domiciliari a Modena, dallo scorso 18 luglio Kassen è tornato libero.

