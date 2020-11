​Incidente in Sardegna, morti 18enne e 17enne incinta: auto contro trattore a 30 chilometri da Cagliari

Tragedia, questa sera, sulla strade della Sardegna. Due ragazzi, lui appena maggiorenne, lei un anno più piccola, incinta di qualche mese. Hanno perso la vita a bordo della Mercedes guidata da lui, Steven Carbini, 18 anni, nato in Germania, ma cagliaritano. Lei, Angelica Angulo, di 17, nativa del Costa Rica, ma da sempre a Cagliari, era nel sedile accanto. Non c'è stato niente da fare. Quando davanti a chi guidava è apparso improvvisamente un trattore non c'è stato modo di provare a evitarlo. E la Classe A di Steven è finita dritta contro il mezzo.

Forse la Mercedes era in fase di sorpasso. La dinamica, però, è ancora da chiarire. Due giovani molto conosciuti tra i coetanei a Cagliari. C'è anche un'altra persona coinvolta nell'incidente, il conducente del trattore. È stato trasportato all'ospedale in codice rosso (per dinamica) ma non è grave. L'incidente è avvenuto alle 18. 30 sulla Statale 196, a un chilometro dal centro abitato di Villasor. Dai primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sanluri intervenuti con i vigili del fuoco e due ambulanze del 118, la Mercedes sarebbe stata in fase di sorpasso. Poi è tutto da chiarire.

La Classe A si sarebbe trovata improvvisamente sulla traiettoria del trattore non riuscendo a evitare lo scontro. I primi soccorritori si sono subito resi conto della gravità dell'incidente. Soprattutto per le condizioni dell'auto, completamente distrutta. Per la giovanissima coppia a bordo niente da fare.

Ultimo aggiornamento: 22:13

