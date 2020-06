Montebelluna (Treviso) Non ce l'ha fatta Evelina Federigo, 41 anni. E' morta cinque giorni dopo il terribile incidente accaduto giovedì scorso lungo la statale Feltrina, all’altezza dell’incrocio con via Argine e via Cal Trevisana, alle porte della zona industriale. Lo schianto ha visto coinvolte due autovetture, una Porsche Panamera e una Fiat Panda di proprietà di Poste Italiane e i rispettivi conducenti che viaggiavano da soli.

​I veicoli, stando ai primi accertamenti eseguiti dalla polizia stradale di Treviso, si sarebbero scontrati frontalmente ed entrambi hanno riportato danni molto ingenti, tanto che le parti anteriori sono andate completamente distrutte.

Un boato improvviso ha richiamato in strada numerose persone accorse dalle abitazioni e dai negozi circostanti insieme agli altri automobilisti in transito che hanno dato l’allarme. Con i vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 giunti con un’ambulanza e un’auto medica hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

La donna che è morta all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove era ricoverata era alla guida della Panda. Originaria di Benevento e dipendente di Poste Italiane al momento dello schianto si trovava a bordo dell’auto di servizio. Nell’urto è stata proiettata fuori dall’abitacolo dell’utilitaria, finita di traverso sulla strada a ridosso del guardrail.

La donna dopo un volo di diversi metri è stata recuperata priva di sensi. Rianimata a lungo, è poi stata caricata in elicottero e trasferita a Treviso. Ferito in modo più lieve il 54enne alla guida della Porsche, originario di Montebelluna, la cui auto si è fermata nel centro dell’incrocio. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’ incidente. È possibile che la Fiat, immettendosi da via Argine sulla Feltrina, non abbia rispettato la precedenza dell’altra auto.

