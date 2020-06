Coronavirus Italia, bollettino oggi 22 giugno: 218 nuovi contagi, 23 morti. In Lombardia 143 casi

Il bollettino della situazione coronavirus in Italia di oggi 22 giugno 2020 registra 218 nuovi contagi: il totale dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 238.720. Sono 23 i morti nelle ultime 24 ore, dato che porta a 34.657 il numero complessivo delle vittime. I pazienti guariti nell'ultimo giorno sono 533, in tutto 183.426.

Luca Zaia: «Rispettate le regole o si rischiano nuove restrizioni»

Virus, un nuovo caso a Civitavecchia e uno a Santa Marinella: torna l'allarme

SCARICA QUI IL BOLLETTINO IN PDF

Il numero totale di attualmente positivi è di 20.637, con una decrescita di 335 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 127 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 21 pazienti rispetto a ieri. 2.038 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 276 pazienti rispetto a ieri. 18.472 persone, pari al 90% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 23 e portano il totale a 34.657.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 13.638 in, 1.970 in, 1.154 in, 585 in, 360 in, 250 in, 945 nel, 505 nelle, 133 in, 218 in, 53 nella Provincia autonoma di, 72 in, 394 in, 141 in, 89 nella Provincia autonoma di, 13 in, 28 in, 5 in, 33 in, 43 ine 8 in

#Coronavirus: meno di 150 pazienti in terapia intensiva 👇

➡️ Totale positivi: 20.637

➡️ Dimessi e guariti: 183.426

➡️ Deceduti: 34.657

➡️ Casi totali: 238.720

Aggiornamento dati sanitari del #22giugno 👉 https://t.co/OSHJd2RJHt

Guarda la mappa👉https://t.co/wyExzEN2RH pic.twitter.com/JEPGQG9DiM — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) June 22, 2020

Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA